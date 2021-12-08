Симферополь, , 10:08 — REGNUM В Республике Крым ещё 352 человека получили положительные результаты теста на коронавирус, сообщили в региональном оперативном штабе 8 декабря. Сутками ранее, 7 декабря, был зарегистрирован 361 новый случай заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние 24 часа лаборатории Крыма обследовали на заражение коронавирусом 4 689 человек.

Всего в Крыму с начала пандемии коронавирусом заразились уже 122 637 человек. Выздоровевшими признаны 112 362 пациента, в том числе выписаны за минувшие сутки 403 человека.

За последние сутки в регионе зарегистрирована смерть 24 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего же жертвами вируса в Крыму стали 3 798 человек.