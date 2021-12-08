Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM В ковидные стационары Санкт-Петербурга стало поступать больше вакцинированных пациентов. Например, в больнице Святого Георгия доля привитых пациентов составляет 15%, течение заболевания у них проходит в легкой форме. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сообщил главный врач больницы Валерий Стрижелецкий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больница Святого Георгия (работающий корпус) Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам медика, в стационаре находятся на лечении 476 пациентов, из них 85% — непривитые, оставшиеся 15% прошли один из этапов вакцинации.

«Число вакцинированных пациентов становится все больше и больше как по стране, так и в городе. Вероятность заболеть, заболевают в легкой форме, присутствует», — отметил главврач.

Вместе с тем он уточнил, что в реанимации больницы сейчас находятся 70 пациентов, и ни один из них не прошел вакцинацию.

«У нас был один летальный исход [среди вакцинированных] в ноябре месяце. Это был пациент из старшей возрастной группы с выраженными сопутствующими заболеваниями, причина [смерти] — ковид — мы не видим», — подытожил Стрижелецкий.

Он добавил, что коронавирус очень опасен для пациентов, которые страдают ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией. Таких пациентов очень сложно лечить, и летальность среди них гораздо выше, чем у пациентов с поражением легких КТ-3 (поражено 50−75% легких), КТ-4 (поражено >75% легких).

Отметим, за время пандемии в больнице Святого Георгия удалось вылечить четверых заболевших пациентов с пересаженным сердцем и более 150 человек со 100% поражением легких.

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