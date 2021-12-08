История вопроса

Первая вакцина от COVID-19 была создана в России: "Спутник V" зарегистрирован в РФ 11 августа 2020 г.. Вторая зарегистрированная вакцина – тоже российская: "ЭпиВакКорона" зарегистрирована в РФ 13 октября 2020 г..

Первая из западных вакцин – Pfizer/BioNTech (товарный знак Comirnaty, совместное производство Германия, США и Китай) была зарегистрирована только в декабре 2020 года: в Великобритании, ЕС и затем – в ВОЗ.

Американцы разработали собственную вакцину только к декабрю 2020 года: Moderna зарегистрирована в США 18 декабря, а в ЕС её признали 6 января 2021 г.. Европейская AstraZeneca зарегистрирована в Великобритании 30 декабря 2020 г., в ЕС – 29 января 2021 г. и в ВОЗ – 10 февраля.

Китай зарегистрировал свою первую вакцину Sinopharm только в феврале 2021 г., хотя их вакцина BBIBP-CorV прошла III фазу испытаний, после чего была зарегистрирована в ОАЭ в начале декабря 2020 г.. Китаем также были разработаны ещё две вакцины – CoronaVac и Convidicea, свою вакцину Covaxin также разработали индийцы и Казахстан – вакцину QazVac.

А 19 февраля 2021 г. в России зарегистрирована третья вакцина – "КовиВак", она в настоящее время проходит III фазу испытаний. Внесла свою лепту и компания Johnson & Johnson, зарегистрировав в конце февраля совместную с Германией вакцину Janssen.

Четвёртая российская вакцина Sputnik Light зарегистрирована в РФ 6 мая 2021 года.

Несмотря на то, что "Спутник V" показала ряд преимуществ, начиная с того, что она была предложена миру первой и заканчивая нетребовательностью к условиям хранения, а также одну из самых высоких эффективностей (заявлена 91%), препарат подвергается бойкоту со стороны Запада и нескончаемыми придирками со стороны ВОЗ.

Тогда как печально известная вакцина компании AstraZeneca, несмотря на её сравнительно невысокую эффективность (заявлено 70%) и приостановку вакцинаций в десятках стран, главным образом европейских, была зарегистрирована ВОЗ уже 10 февраля 2021 года. Официальные лица ведущих европейских государств (запретивших вакцину AstraZeneca), продолжают пропаганду против российских, а также китайских вакцин, которые якобы используются для политического давления.