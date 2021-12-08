Тегеран, , 10:04 — REGNUM Представители руководства Ирана, Азербайджана и Грузии подписали соглашение о создании транзитного коридора от Персидского залива до Чёрного моря. Об этом в интервью агентству ISNA сообщил официальный представитель Иранской организации по техническому обслуживанию дорог и транспорту (RMTO) Джавад Хедаяти.

Порт в Иране Amirhossein Nikroo

«Конечно, этот план был предложен уже восемь лет назад, но из-за того, что многие страны были вовлечены в это соглашение, он ещё не реализован, и стороны не достигли консенсуса», — сказал Хедаяти.

Он сообщил, что стороны договорились в течение следующих четырёх месяцев запустить пилотную фазу проекта. Из Ирана через Азербайджан и черноморские порты в Грузии в Европу отправят несколько грузов. Стороны изучат препятствия, которые будут возникать, чтобы потом отработать механизм транзита.

Стоит отметить, что ранее Иран и Азербайджан договорились о совместном строительстве нового автомобильного моста. Он будет проходить через реку Астарачай, по которой проложена граница между странами.

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