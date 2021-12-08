Москва, 8 декабря, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Москве за январь-октябрь 2021 года производство продуктов питания выросло почти на 17,9%, сообщается на портале мэра столицы.

Пищевая промышленность в России

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимова, в столице в пищевой промышленности работают 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних — производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства и др.

За 10 месяцев 2021 года по сравнению с 2020 годом выпуск мяса и субпродуктов вырос почти на треть — до 15,1 тыс. тонн. Более чем на 28%, до 108,5 тыс. тонн, выросло производство хлебобулочных полуфабрикатов. На 15,5% увеличился объем производства по переработке и консервации рыбы, превысив 30 тыс. тонн.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве объём промышленного производства по итогам января — октября 2021 года вырос на 28,1%.

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