Москва, , 10:02 — REGNUM Усилия по принятию ответных мер на санкции западных стран координируют Москва и Минск, Россия будет продолжать сотрудничество с Белоруссией по противодействию давлению. Об этом 8 декабря заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

Россия и Белоруссия (с) Министерство обороны России

«Россия поддерживает Белоруссию в противодействии западному давлению», — сказал он в интервью РИА Новости.

Кроме того, Панкин уточнил, что Москва и Минск проводят скоординированную политику для принятия ответных мер и совместных «стоп-листов» и добавил, что российская стороны также помогает смягчить негативные социально-экономические последствия санкций Запада для белорусских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что в настоящее время Украина вышла из около 50 соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).