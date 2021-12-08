Москва, 8 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. В Москве за первые девять месяцев 2021 года производство продуктов питания выросло на 17,9%. Об этом 8 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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Он рассказал, что пищевую промышленность города формируют 240 предприятий, в том числе 65 крупных и средних.

«Среди них — производители хлеба, молочной и рыбной продукции, консервов, мясоперерабатывающие и кондитерские производства, а также многие другие. В январе-октябре 2021 года они нарастили объемы выпуска на 17,9%, при этом продолжают вкладываться в свое развитие», — сказал заместитель мэра.

По словам Ефимова, положительную динамику обеспечил рост производства по отдельным группам товаров. Например, почти на треть увеличился выпуск мяса и субпродуктов — до 15,1 тыс. тонн. Также существенно вырос сегмент консервации рыбы и моллюсков, выросло производство хлебобулочных полуфабрикатов и изделий длительного хранения.