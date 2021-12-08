Мадрид, 8 декабря, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Председатель правительства Испании Педро Санчес предложил кандидатуру бывшего министра образования страны Исабель Селаа в качестве следующего посла в Ватикане. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на правительственные источники.

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Исабель Селаа занимала пост министра образования и профессиональной подготовки с 2018 года по лето 2021 года.

В разное время Селаа также занимала посты официального представителя правительства Испании, вице-спикера парламента Страны Басков, а также депутата Генеральных кортесов Испании от Алавы.