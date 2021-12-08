* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:58 — REGNUM В то время, как опасения по поводу притока беженцев из Афганистана встревожили мир, лидер «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахундзаде издал «инструкции» для афганских беженцев, стремящихся за границу.

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) озвучил «инструкции» лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганцам, которые, «пытаются покинуть страну под предлогом политических или экономических проблем, и многие из них хотят уехать на Запад с малолетними детьми и женами».

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказал, что афганцы, стремящиеся в западные страны, «сталкиваются с рядом проблем в вопросах безопасности, морального и другого гуманитарного характера по разным причинам, в том числе»:

— «Они подвергаются опасности в дороге и в лагерях, что является причиной беспокойства их родственников и каждого афганца».

— «Под воздействием предвзятых программ их убеждения, мораль и духовные ценности подвергаются дурному влиянию».

— «Для получения вида на жительство их принуждают клеветать на ислам и исламскую систему правления, а также использовать поддельные документы».

— «Вместо того, чтобы использовать свои профессиональные знания на благо и развитие своей страны, они устраиваются там на неквалифицированную или даже случайную работу».

В связи с этим Ахундзаде призвал губернаторов, официальных лиц и улемов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «встречаться напрямую с этими людьми, выслушивать их проблемы и помочь в их решении».

Лидер талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также призвал рассмотреть применение «дополнительных мер безопасности», чтобы никто не имел возможности запугивать людей. В частности, он подчеркнул, что «никто не должен создавать препятствия для деятельности бизнесменов и профессионалов».

Афганцы, сотрудничавшие со странами Запада в последние два десятилетия, бывшие сотрудники сил безопасности и активисты гражданского общества, которые говорят, что их жизни подвергаются опасности в контролируемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистане, пытаются найти способ выехать из страны.

Западные страны призвали правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) помочь этим людям беспрепятственно покинуть страну.