Ростов-на-Дону, , 09:57 — REGNUM Бывший игрок и тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула умер на 62-м году жизни. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба клуба.

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«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба», — говорится в сообщении.

Будучи игроком, Гамула выступал за «Ростсельмаш» с 1985 по 1988 год. В 1992 году он завершил карьеру футболиста в херсонской «Таврии», где начал тренерскую карьеру.

Впоследствии он работал в новороссийском «Черноморце», латвийских «Даугаве» и «Динабурге», украинском «Закарпатье». С 2011 по 2014 год Гамула тренировал молодёжную команду «Ростова», а затем стал наставником основной команды. В 2017-м он покинул клуб, но затем вернулся и работал ещё два года селекционером.