Севастополь, , 09:57 — REGNUM В Севастополе подтверждено 172 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города 8 декабря. Накануне, 7 декабря, сообщалось о 189 новых случаях заражения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 50 321 человек», — уточнили в пресс-службе.

Выздоровели в общей сложности 45 973 пациента, только за минувшие сутки выписаны с выздоровлением после COVID-19 305 человек. Жертвами инфекции за сутки стали шесть севастопольцев в возрасте от 70 до 86 лет, всего же вирус унёс жизни уже 1 745 жителей города.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 декабря в городе развернуто 759 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, фонд заполнен на 74%.