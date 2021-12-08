Абакан, 8 декабря, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Власти Хакасии рассматривают вариант досрочного ухода школьников на зимние каникулы из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ. Решение будет принято в четверг, 9 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По словам главы региона Валентина Коновалова, из-за таких мер пострадает образовательный процесс.

«Но если эпидобстановка продолжит ухудшаться, и будет соответствующее мнение специалистов, что такие меры надо предпринять, то мы это сделаем. Потому что здоровье наших детей превыше всего», — отметил он.

В настоящее время власти собирают мнения специалистов профильных ведомств и муниципалитетов по этому вопросу. Прорабатывается вариант отправки на досрочные каникулы отдельных школ.