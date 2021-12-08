Ярославль, , 10:02 — REGNUM Мэрия Ярославля на этот раз справилась с зимней уборкой. Об этом пишут жители города в социальных сетях.

Зимняя уборка Ярославля

7 декабря в городе был сильный снегопад, с последствиями которого власти обещали справиться при помощи новой техники.

«В Ярославль пришла настоящая зима. Сегодня по информации от гидрометцентра выпало порядка 15 сантиметров снега. Сегодня хорошая возможность проверить нашу новую технику в работе. Днём была произведена уборка на основных магистралях, а также удалось произвести обработку и сгребание снежной массы. Основная задача на предстоящую ночь — обработать все основные магистрали 1 и 2 категории, и организовать работу по вывозу снега с центральной части города», — сообщил вечером 7 декабря у себя на странице во «ВКонтакте» директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На уборку, по словам чиновника, вышло 50 единиц техники, среди которых 24 комбинированных дорожных машины.

Утром 8 декабря жители начали публиковать свои отзывы о ночной работе служб. В основном — положительные.

«Фрунзе, Московский — идеально. Спасибо»

«За Волгой хорошо поработали ночью, основные дороги чистые. Спасибо!»

«До Панина тоже добрались!!! Вчера 2 машины друг за дружкой вечером прошли»

«Будем объективны, но похоже, с последствиями снегопада справились.

Жители города наконец-то заметили качественную уборку, которую мэр Ярославля обещал ещё в конце ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Ярославля потребовал подготовиться к гололёду