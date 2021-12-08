Кабул, , 09:54 — REGNUM Местные источники в провинции Нуристан подтверждают, что Ханифулла Сарджанг, бывший офицер службы безопасности в провинции Нуристан, был убит неизвестными боевиками.

Согласно этим источникам, бывший офицер был убит на дороге Кунар — Нуристан в районе «Нангалам» неизвестными боевиками. Близкие бывшего офицера подтвердили эту новость газете «8 Собх» и заявили, что Ханифулла Сарджанг был убит во время поездки в Кунар.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не комментирует инцидент.

Ранее Human Rights Watch сообщала об убийстве более 100 бывших сотрудников службы безопасности в стране за последние три месяца.

Бывших военнослужащих убивают, хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили всеобщую амнистию после захвата Кабула и призвали членов движения воздержаться от мести.