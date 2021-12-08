Порт-о-Пренс, , 09:52 — REGNUM Правительство Гаити объявило о повышении цен на бензин и другие нефтепродукт. Об этом пишет агентство EFE.

Бензин

Соответствующее распоряжение вступит в силу 10 декабря. Отмечается, что решение было принято в условиях углубляющегося экономического кризиса в стране.

С 2010 года по настоящее время государство потеряло более 150 миллиардов гурдов (около 15 миллиардов долларов), субсидируя нефтепродукты, сообщил на пресс-конференции министр экономики и финансов Мишель Патрик Буаверт.