Санта-Моника, США, , 09:51 — REGNUM Церемония вручения премии People’s Choice Awards, победителей которой выбирают зрители путем голосования, прошла в Санта-Монике (пригород Лос-Анджелеса). Её трансляция велась 7 декабря на телеканале NBC.

Дуэйн Джонсон в роли доктора Смолдер Брэйвстоун Цитата из к/ф «Джуманджи: Новый уровень». Реж. Джейк Кэздан. 2019. США

На церемонию собрались сотни деятелей музыкальной, теле‑ и киноиндустрии. В номинации «Любимая драматическая киноактриса» лауреатом стала актриса Скарлетт Йоханссон, а фильм «Черная вдова» (Black Widow, 2021), в котором она сыграла главную роль, признали лучшим фильмом года.

Кроме того, актер и рестлер из США Дуэйн Джонсон стал лауреатом сразу в трех номинациях: лучший «комедийный актер», «лучший киноактер» и в почетной номинации «народный чемпион»

Также актер из Великобритании Том Хиддлстон, исполнивший роль в сериале «Локи» (Loki, 2021), признан лучшим актером в категории телешоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что китайский приключенческий фильм «Афера с древностями» продолжил лидировать в чарте кассовых сборов на материковой части Китая на пятый день показа,