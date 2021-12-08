Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM На проведение ремонтных работ на станции метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге готовы выделить 200 млн. Соответствующие документы появились 7 декабря на сайте госзакупок.

Ремонт в метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

В перечне лотов Санкт-Петербурга на сайте опубликовано предложение по частичному ремонту станции метро «Пионерская». Начальная стоимость закупки установлена на отметке в 198 млн. Планируется провести капитальный ремонт строительных конструкций станции и стилобата.

Заказчиком ремонтных работ является ГУП «Петербургский метрополитен». При этом заказчик выдвинул требование о том, чтобы участники тендера не состояли в реестре недобросовестных поставщиков.

В настоящее время проходит сбор заявок на участие в конкурсе. Приём документов завершится 23 декабря 2021 года. Заказчик подведёт итоги конкурса в конце месяца, 29 декабря.

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