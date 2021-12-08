Сеул, , 09:51 — REGNUM Южная Корея расширит участие в миротворческой деятельности ООН, чтобы помочь странам, страдающим от войн, построить прочный мир. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 7 декабря во время министерской конференции ООН по вопросам поддержанию мира, которая проходит в формате видеоконференции.

«Южная Корея знает важность миротворческих операций ООН для восстановления мира», — сказал южнокорейский лидер, упоминая Корейскую войну (1950−1953 гг) и период послевоенного восстановления страны.

Он пообещал направить дополнительный медицинский персонал в миротворческие подразделения ООН, а также попросил участников конференции поддержать заявку Южной Кореи на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2024—2025 гг.

«Южная Корея имеет ценный опыт превращения из страны-получателя помощи в страну-донора», — напомнил Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи также призвал мировое сообщество поддержать усилия Сеула в вопросе документального оформления прекращения Корейской войны, напомнив, что это поможет возобновить мирные переговоры с Пхеньяном.

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