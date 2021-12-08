Мун Чжэ Ин: Южная Корея расширит участие в миротворческой деятельности ООН
Сеул, 8 декабря, 2021, 09:51 — ИА Регнум. Южная Корея расширит участие в миротворческой деятельности ООН, чтобы помочь странам, страдающим от войн, построить прочный мир. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина.
Данное заявление он сделал 7 декабря во время министерской конференции ООН по вопросам поддержанию мира, которая проходит в формате видеоконференции.
«Южная Корея знает важность миротворческих операций ООН для восстановления мира», — сказал южнокорейский лидер, упоминая Корейскую войну (1950−1953 гг) и период послевоенного восстановления страны.
Он пообещал направить дополнительный медицинский персонал в миротворческие подразделения ООН, а также попросил участников конференции поддержать заявку Южной Кореи на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2024—2025 гг.
«Южная Корея имеет ценный опыт превращения из страны-получателя помощи в страну-донора», — напомнил Мун Чжэ Ин.
Президент Южной Кореи также призвал мировое сообщество поддержать усилия Сеула в вопросе документального оформления прекращения Корейской войны, напомнив, что это поможет возобновить мирные переговоры с Пхеньяном.