Уфа, , 09:52 — REGNUM Гусеничные тракторы «Беларус 2103» намерены собирать в Башкирии. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Трактора Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сообщается, что минский тракторный завод намерен организовать сборку этих гусеничных тракторов на базе ГУСП «Башсельхозтехника». Соответствующее соглашение между министерством сельского хозяйства Башкирии и заводом было подписано 7 декабря в Минске.

Отмечается, что со следующего года минский тракторный завод будет поставлять в Башкирию ежегодно до ста единиц машинокомплектов гусеничных тракторов «Беларус 2103». Данная техника будет реализовываться сельхозпроизводителям Башкирии и других субъектов РФ.

«Тракторы минского тракторного завода популярны в сельском хозяйстве Башкортостана. В республике уже организована сборка колесных тракторов «Беларус 82», теперь в нашем предприятии начнут собирать и востребованные аграриями гусеничные агрегаты», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства региона — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Белоруссии открыли офис представительства конгресс-бюро Башкирии.