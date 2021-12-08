Москва, 8 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. В Москве уровень безработицы, по данным на декабрь 2021 года, остается таким же, как и до апреля 2020 года, — 0,52%. Число свободных вакансий превышает количество соискателей более чем в 10 раз. сообщается на портале мэра столицы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Безработный

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в октябре 2021 года разница между принятыми на работу и уволенными составила 97,8 тыс. человек.

Служба занятости Москвы с начала 2020 года трудоустроила более 250 тысяч человек. С начала 2021 года число работников на неполной занятости снизилось на 9,5% и на конец октября составляло 97,6 тыс. человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в сентябре 2021 года Московская служба занятости предлагала безработным около 400 тысяч рабочих мест.

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