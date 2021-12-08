Москва, , 09:49 — REGNUM Экономика Москвы имеет запас прочности, поэтому ограничения не ухудшили ситуацию на рынке труда. Об этом 8 декабря сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Stroi.mos.ru

По его словам, уровень безработицы в городе находится на отметке 0,52%, и вводившиеся осенью нерабочие дни не повлияли на ситуацию на рынке труда.

«Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году», — сказал Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, сохраняется стабильная ситуация и на столичном рынке труда. Уровень среднемесячной начисленной заработной платы в Москве за январь — сентябрь 2021 года вырос на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а показатель уровня зарегистрированной безработицы сопоставим с доковидным периодом и составляет 0,52%. Об этом рассказала глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

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