Ставрополь, 8 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. В Ставропольском крае предстанут перед судом трое участников преступной группы, которые обманом получали деньги от страховых компаний в качестве возмещения за инсценированные ДТП. В общей сложности они совершили 15 постановочных автоаварий и похитили 2,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Kaatjem Авария

Как установлено, один из злоумышленников — житель Предгорного округа — привлек к преступлениям в сфере автострахования своего знакомого и сотрудника одной из страховых компаний.

Для совершения «автоподстав» они использовали уже поврежденные автомобили третьих лиц, на которые имелись доверенности у его подельника. После совершения инсценированных ДТП они с документами, выданными инспекторами ГИБДД, обращались в страховую компанию, а их соучастник-страховщик, не проверяя должным образом документы, оформлял выплаты.

Однако преступники были разоблачены, по фактам мошенничества возбудили уголовное дело. В отношении одного из них оно уже завершено и направлено в Ленинский районный суд города Ставрополя для рассмотрения. Остальные двое пока находятся под следствием.