Саяногорск, Хакасия, 8 декабря, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Под Саяногорском в Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано сразу два крупных степных пожара. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Главное управление МЧС по Хакасии Степной пожар в Хакасии

Днём 7 декабря загорелась степь недалеко от деревни Калы. К ликвидации огня были привлечены пожарные в том числе из Саяногорска, а также добровольцы. Фронт пожара достигал 5 км.

Спустя несколько часов возник ещё один пожар в степи, которому способствовал порывистый ветер.

«На борьбу с огнем были привлечены 84 человека и 24 единицы техники. На ликвидацию пала травы ушло более 4 часов. Площадь пожара составила 10 000 квадратных метров», — отметили в ведомстве.

По словам спасателей, палы травы в бесснежную зиму становятся особенно опасными, поскольку из-за постоянных ветров огонь распространяется крайне быстро, ставя под угрозу населённые пункты, стоянки и объекты инфраструктуры. Всего в регионе с начала года ликвидировано 218 степных пожаров и 269 палов травы.

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