Ростов-на-Дону, , 09:46 — REGNUM В Ростовской области в канун Нового года и в период новогодних каникул будут введены дополнительные меры безопасности, а правоохранительные органы, казаки, пожарные, спасатели будут работать в усиленном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Полиция (сс) cocoparisienne

Места массового посещения патрулировать будут не менее 3,3 тыс. полицейских и казаков-дружинников, более тысячи общественных представителей силовых структур, охранных организаций. Также в период праздничных дней на дежурство заступят 2,5 сотрудников МЧС, департамента ГО и ЧС, почти 500 единиц техники.

Особое внимание будет уделено точкам продаж пиротехники и ёлочным базарам.

Обязательным требованием к проведению всех мероприятий останется соблюдение всех санитарных требований.