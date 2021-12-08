Москва, 8 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. Отношения России и Греции можно оценить на шесть баллов по десятибалльной шкале. Об этом в интервью греческому телеканалу ANT1 заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Mil.ru Россия и Греция

«Песков оценивает греко-российские отношения на шесть баллов по шкале в десять баллов, а российско-турецкие — на семь», — заявил корреспондент телеканала, комментируя интервью Пескова.

При этом, по его словам, пресс-секретарь российского лидера отметил, что имеются серьезные перспективы «заполнить потери и расширить поле сотрудничества двух стран».

Полная версия интервью Пескова греческому телеканалу выйдет 10 декабря.