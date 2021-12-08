Ташкент, , 09:44 — REGNUM В Узбекистане в настоящее время почти 80 процентов отбывающих наказание в колониях, привлечены к труду, но эти годы работы не прибавляются к общему трудовому стажу и не учитываются при начислении пенсии. Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении по случаю Дня конституции.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Отмена данного ограничения, не отвечающего принципу социальной справедливости, способствовала бы предупреждению повторного совершения преступлений из-за финансовой нужды», — подчеркнул президент.

По его словам, также будет внедрена система «пакета первичной помощи» для содействия отбывшим наказание гражданам в обретении своего места в обществе.

«В частности, таким лицам, представившим конкретный бизнес-проект и желающим начать собственное дело, из Фонда развития службы пробации будет оказана единовременная материальная помощь в объеме до 10 миллионов сумов (около 1000 долларов)», — заявил президент.

День Конституции отмечается в республике 8 декабря.