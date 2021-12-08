Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM Свердловчанке выплатят 332 тысячи рублей за спортивную травму сына. Ребёнок получил перелом позвоночника на соревнованиях по самбо, сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Деньги

Kartinki.ru

В марте 2021 года мальчик 2009 г.р. отправился на соревнования по самбо в город Верхняя Пышма. Сопровождал ребёнка тренер. Он должен был осуществлять контроль за действиями подопечного, однако этого не сделал. Мужчина не сообщил о травме ребёнка его законному представителю. Не обратился в медицинское учреждение для оказания помощи воспитаннику.

Мать узнала о травме сына только через две недели. Ребёнок начал жаловаться на боли в спине. Женщина обратилась в медучреждение, где у ребёнка диагностировали перелом позвоночника.

Суд обязал взыскать с учреждения дополнительного образования 332 тысячи рублей. Из них 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 32 на лечение и реабилитацию.