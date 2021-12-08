Кишинёв, , 09:43 — REGNUM Кандидат в мэры молдавского города Бельцы от Партии социалистов Александр Нестеровский отказался участвовать во втором туре выборов градоначальника. Об этом он заявил в соцсети Facebook.

На избирательном участке. Молдавия Socialistii.md

«Политическая честь важнее победы на выборах. Поэтому я официально заявляю, что решил бойкотировать кампанию за мэрию Бельц, — написал Нестеровский. — Эти выборы дискредитированы и не имеют ни моральной, ни политической, ни правовой легитимности».

Политик призвал отказаться от участия в выборах остальных кандидатов. Он обратился к общественности и иностранным дипломатам с призывом не признавать итогов этих «позорных и незаконных» выборов. Нестеровский также призвал жителей Бельц не участвовать в голосовании.

Стоит отметить, что Нестеровский в ходе первого тура выборов мэра Бельц занял четвёртое место. Он получил возможность попасть во второй тур в связи с тем, что от выборов отстранили кандидата от партии «Шор» Марину Таубер, победившую в первом туре.

ЦИК Молдавии постановил, что втором туре примут участие независимый кандидат Николай Григоришин и кандидат от правящей партии «Действие и солидарность» Борис Макоч. Но Макоч снял свою кандидатуру «во избежание спекуляций».

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