Хабаровск, , 09:48 — REGNUM За неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 3679 новых случаев заражения коронавирусом против 4064 на предыдущей неделе. Во всех городских округах и 15 муниципальных районах края, кроме Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского муниципальных районов, выявлен COVID-19. Высокий прирост заболеваемости наблюдается во всех городах, а также в ряде муниципальных районов края — Хабаровском, имени Лазо, Николаевском и Комсомольском, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря в пресс-службе правительства региона.

Койки в ковид-клинике Yarregion.ru

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Ежедневно фиксируется максимальное количество вызовов на дом, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре количество заявок в скорую помощь с жалобами на ОРВИ и повышенную температуру достигает высоких значений — более 1000 и 350 соответственно.

«В течение последних десяти дней после пиковых значений в 580 случаев пошло снижение заболеваемости. Но это не те цифры, которые дают надежду на то, что все стабилизируется. Вспомним начало третьей волны: мы стабилизировались на уровне 300, а дальше — снова подъем. По числу заболевших Хабаровский край входит в топ-20 субъектов — «лидеров» по стране и занимает первое место по темпам заболеваемости на Дальнем Востоке. На лечении находятся 12 500 человек, 20% — на стационарном лечении. Стационары работают в авральном режиме. 92 человека находится на ИВЛ. Такой загрузки не было ни в одну из прошедших волн коронавирусной инфекции», — сказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Для увеличения коечного фонда в Комсомольске-на-Амуре дополнительно развернуто 70 мест. В Хабаровске изменена маршрутизация пациентов с коронавирусом — их госпитализируют в том числе в ковидный госпиталь поселка Переяславка. Помощь больным с COVID-19 оказывается в 21 стационарном учреждении, развернуто 2752 койки, загруженность составляет 89,1%.

На кислородной поддержке находится 1500 пациентов, более 400 — в тяжелом состоянии. При этом доля тех госпитализированных в стационары, кто прошел полный курс вакцинации с последующем формированием иммунитета через 21 день, составляет менее 2% от общего числа. Они не попадают в реанимацию, не нуждаются в интенсивной терапии.

«Растёт количество зараженных коронавирусом детей. Более 20 ребят находятся в больнице имени Пиотровича, также в тяжелом состоянии две беременные, одна из них — на ИВЛ», — добавил и. о. министра здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева отметила, что регион в два раза превышает среднероссийские суточные показания по заражениям коронавирусом.

«Мы не рекомендуем ослаблять ограничительные мероприятия, учитывая опыт ряда регионов, где после их отмены наблюдался всплеск заболеваемости. В виде ОРВИ коронавирусная инфекция проявляется у 74% жителей, доля бессимптомного течения болезни увеличилась. Наибольшее количество заразившихся фиксируется в сфере торговли, промышленности, ЖКХ, образования, здравоохранения, транспорта, среди государственных служащих. Здесь нужно увеличивать количество вакцинированных», — призвала Татьяна Зайцева.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день ситуация в российских школах с сезонными ОРВИ и COVID-19 остаётся стабильной.