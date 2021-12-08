Краснодар, 8 декабря 2021, 09:42 — REGNUM Строительство 11-километрового участка Ейского группового водовода завершено в Краснодарском крае, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Новая ветка водовода проложена в Ленинградском районе в сторону станицы Староминской, 7 декабря специалисты приступили к вводу участка в эксплуатацию.
Вторую нитку магистрального водовода протяжённостью 95 км планируют сдать до 2024 года.
Ранее, напомним, в регионе завершили строительство 11-километрового участка Троицкого водовода — от хутора Веселый до Крымска, а в Темрюкском районе сдали новую ветку Таманского водовода протяженностью 16,5 км.