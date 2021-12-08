Краснодар, , 09:42 — REGNUM Строительство 11-километрового участка Ейского группового водовода завершено в Краснодарском крае, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Новая ветка водовода проложена в Ленинградском районе в сторону станицы Староминской, 7 декабря специалисты приступили к вводу участка в эксплуатацию.

Строительство водовода Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Это первый этап масштабной реконструкции Ейского группового водовода. Сегодня новый участок начали вводить в эксплуатацию. Протяженность ветки составила 10 километров 850 метров, на ее строительство из краевого бюджета выделили более 1 млрд рублей. Она заменила наиболее аварийный участок старого водовода, что позволит решить многолетнюю проблему и стабилизировать ситуацию с водоснабжением в северной зоне Краснодарского края, — прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Вторую нитку магистрального водовода протяжённостью 95 км планируют сдать до 2024 года.

Ранее, напомним, в регионе завершили строительство 11-километрового участка Троицкого водовода — от хутора Веселый до Крымска, а в Темрюкском районе сдали новую ветку Таманского водовода протяженностью 16,5 км.