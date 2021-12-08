Псков, , 09:47 — REGNUM Образовательные учреждения Пскова с 8 по 10 декабря перешли на дистанционный режим работы по рекомендации Роспотребнадзора. Причиной такого решения стал существенный рост заболеваемости респираторными инфекциями среди детей школьного возраста.

Дистанционное обучение (с) ИА REGNUM

«В Пскове на карантин закрыт каждый пятый класс. Более 160 классов по ОРВИ и 40 — по коронавирусу», — отметили в пресс-службе областной администрации.

На полный дистант ушли обучающиеся с 5 по 11 класс. Для учащихся начальной школы будут организованы дежурные группы, в зависимости от потребности в каждой конкретной школе. Дежурные группы для младших школьников будут открыты без создания смешанных групп.

«Крайне важно заранее принимать необходимые меры, чтобы своевременно прерывать цепочки распространения заболевания. При этом убедительно прошу родителей проконтролировать, чтобы дети в это время избегали активных социальных контактов», — заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к родителям псковских школьников.