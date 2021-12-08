Мадрид, 8 декабря, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Европейский центральный банк назначил генеральным директором отдела по экономике и статистике испанца Оскара Арсе. Об этом пишет агентство EFE.

Европейский центральный банк

Арсе с 2018 года занимал должность генерального директора отдела по экономике и статистике Банка Испании, говорится в заявлении учреждения.

Банкир вступит в должность, на которой он сменит бельгийца Франка Смэтса, в первом квартале 2022 года.