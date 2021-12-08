Минск, , 09:41 — REGNUM В среду, 8 декабря, из аэропорта Минска в Дамаск вылетел пассажирский самолет Airbus A320 сирийской авиакомпании Cham Wings с мигрантами на борту. Это 8 декабря следует из данных онлайн-табло минского аэропорта.

Airbus A320 Novinky.cz

При этом также эвакуационные рейсы для иракских мигрантов с белорусской территории выполняет авиакомпания Iraqi Airways. При этом в общей сложности из Белоруссии на данный момент вывезены свыше 3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря глава польского Сената (верхней палаты парламента) Томаш Гродский в ходе совместного заседания парламентариев «Люблинского треугольника» (Польша, Литва и Украина) заявил о необходимости усилить санкции против России и Белоруссии.