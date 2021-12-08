Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Американская сторона поддерживает постоянный контакт с руководством ЕС по возможным санкциям против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга.

Джейк Салливан White House

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Салливан, бывший советником Джо Байдена по национальной безопасности ещё в 2013—2014 годах, когда Байден был вице-президентом, ответил на вопрос о мощных экономических мерах, которые США могут ввести против России. Его спросили также, чем эти меры отличаются от антироссийских санкций 2014 года.

По словам советника, Байден во время переговоров «посмотрел в глаза» российскому президенту Владимиру Путину и заявил о готовности Вашингтона пойти на то, что не было сделано в 2014 году. Конкретику американская сторона предпочла бы сообщить Москве напрямую и не обсуждать публично, пока российской стороне это излагается «в определённых деталях».

«Мы также очень тесно координируемся с нашими европейскими союзниками по этому вопросу на уровне глубокой конкретики», — сказал Салливан.

Для выработки возможного пакета мер против России, добавил он, в ежедневном контакте с ключевыми столицами и Брюсселем находятся эксперты из минфина, госдепа, Совета национальной безопасности.

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