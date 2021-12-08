Ульяновск, , 09:40 — REGNUM В Ульяновской области начались всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Симбирская краса». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Соревнования по художественной гимнастике Ulgov.ru

Власти отмечают, что соревнования такого уровня в регионе проводятся впервые. В них принимают участие 300 гимнасток, в том числе 67 спортсменок — из Ульяновской области.

Всего в Ульяновск съехались гимнастки из 19 регионов страны, из них десять представляют регионы Поволжья. Помимо ульяновских спортсменок, своё мастерство покажут, в частности, участницы из Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Прикамья, а также Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.

Победительниц определят в индивидуальной программе и групповых упражнениях. Они войдут в состав команды центрального совета «Динамо», которая примет участие во всероссийском турнире «Возрождение» в Москве с 10 по 14 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, соревнования по художественной гимнастике проходят с учётом санитарно-эпидемических требований в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, в Ульяновской области планируется реализовать проект «Борьба в школу, который предполагает организацию «доступных занятий» для школьников. Первые секции организуют на базе четырёх школ.