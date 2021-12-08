Ярославль, , 09:43 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что провёл совещание с перевозчиками, сорвавшими 6 декабря утренний выпуск автобусов. Волков пообещал наказать транспортников, если ситуация повторится. Встреча прошла 7 декабря.

Автобус в Ярославле

«По поручению врио губернатора региона Михаила Яковлевича Евраева провел совещание с руководителями транспортных компаний, на котором высказал все, что думаю по поводу «внезапного» для них наступления зимы. Рассказал, как пользоваться сервисами прогноза погоды. И пообещал ощутимые санкции, если они еще раз проявят подобное разгильдяйство (по-другому я это назвать не могу)», — поделился деталями встречи мэр в своём телеграм-канале.

Волков отметил, что поручил своим подчинённым усилить контроль за работой транспортных компаний, а о предстоящих морозах предупреждать их заранее.

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