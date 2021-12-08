Ярославль, 8 декабря 2021, 09:43 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков рассказал, что провёл совещание с перевозчиками, сорвавшими 6 декабря утренний выпуск автобусов. Волков пообещал наказать транспортников, если ситуация повторится. Встреча прошла 7 декабря.
Волков отметил, что поручил своим подчинённым усилить контроль за работой транспортных компаний, а о предстоящих морозах предупреждать их заранее.
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