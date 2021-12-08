Джакарта, 8 декабря, 2021, 09:38 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить место наводнения в округе Синтанг на Калимантане. По сообщению CNN Indonesia, президент совершит визит после того, как в районе отступило наводнение.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Глава государства проверит ряд объектов инфраструктуры, пострадавших от наводнения. Джоко Видодо также откроет аэропорт в Синтанге. Строительство аэропорта ведется с 2011 года.

Тысячи жителей были вынуждены эвакуироваться из-за инцидента. Электричество отключили на несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Семеру в Индонезии выбросил столб пепла высотой 500 метров.