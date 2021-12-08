Ижевск, , 09:38 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 декабря прививку от коронавируса сделал 651 121 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

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Второй компонент препарата получили 466 905 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 1800 жителей республики. 3382 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 112 605 человек. За минувшие сутки ревакцинировались 256 жителей региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 декабря в Удмуртии провели 2 180 594 исследования для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3206 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2635 исследований.

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