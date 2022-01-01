Москва, , 09:35 — REGNUM Одно из самых популярных блюд на Новый год — селёдки под шубой — за год подорожала на 25% для семьи из четырех человек по сравнению с 2020 годом, приводит данные Росстат.

Новогодний стол Fogirl.ru

Покупка необходимых для приготовления селёдки под шубой продуктов в среднем обошлась жителям России в 209 рублей, в 2020 году — 169,27 руб. За год ни один ингредиент для этого блюда не подешевел.

По данным Росстата, для приготовления селёдки под шубой требуется: селёдка (350 г), картофель (400 г), свекла (350 г), морковь (200 г), яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

Из этих ингредиентов больше всего подорожал картофель почти на 80%, свекла и морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%, меньше всего подорожала селёдка — на 11%.

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