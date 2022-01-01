Москва, 1 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Одно из самых популярных блюд на Новый год — селёдка под шубой — за год подорожало на 25% для семьи из четырех человек по сравнению с 2020 годом, приводит данные Росстат.

Fogirl.ru Новогодний стол

Покупка необходимых для приготовления селёдки под шубой продуктов в среднем обошлась жителям России в 209 рублей, в 2020 году — 169,27 руб. За год ни один ингредиент для этого блюда не подешевел.

По данным Росстата, для приготовления селёдки под шубой требуется: селёдка (350 г), картофель (400 г), свекла (350 г), морковь (200 г), яйца (2 шт.), репчатый лук (100 г), майонез (300 г).

Из этих ингредиентов больше всего подорожал картофель — почти на 80%, свекла и морковь — на 41%, репчатый лук — на 33%, майонез и яйца — на 28%, меньше всего подорожала селёдка — на 11%.

Читайте подробнее: Росстат оценил стоимость оливье и селедки под шубой