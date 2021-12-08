Ижевск, 8 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 8 декабря провели 2 180 594 исследования для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Admtyumen.ru Лабораторные исследования на коронавирус

За минувшие сутки лаборатории республики провели 3206 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2635 исследований.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались восемь человек. Накануне было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3298 человек.

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