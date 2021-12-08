Магас, 8 декабря, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Ингушетия готовит к отправке в Сирию гуманитарный груз к Новому году. Власти региона намерены закупить для сирийских детей тысячу рюкзаков со школьными принадлежностями и сладкие подарки, сообщили 8 декабря в пресс-службе главы и правительства региона.

pexels Подарки

Подарки получат дети в девяти провинциях Сирии. Уже 20 декабря их отправят спецбортом Минобороны РФ с аэродрома «Чкаловский». Это уже не первый гуманитарный груз для сирийских граждан, отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«На этот раз мы планируем отправить детям к Новому году, конечно же, сладкие подарки, канцелярские и школьные принадлежности, есть также полностью укомплектованные всем необходимым для учебы детские ранцы и рюкзаки, развивающие игры. Я очень надеюсь, что в праздничные дни эти подарки принесут радость детям, которые сейчас так нуждаются в любви и заботе. Хочется хотя бы немного облегчить трудности маленького населения Сирии, доставив им радость накануне любимого детьми новогоднего праздника», — заявил руководитель республики.

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