Москва, , 09:34 — REGNUM На сегодняшний день ситуация в российских школах с сезонными ОРВИ и COVID-19 остаётся стабильной. Об этом пишет телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ.

Школа Пресс-служба Минпросвещения России

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«Ситуация по ограничениям работы школ в связи с ковидом и сезонными ОРВИ остается стабильной», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что состоянию на 7 декабря, количество школ, в которых введены карантинные мероприятия, «минимально — всего лишь 0,07%».