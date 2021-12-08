Москва, 8 декабря, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В столичный регион 8 декабря поступят холодные воздушные массы, сообщает центр погоды «Фобос».

Цитата к/ф «Ирония судьбы или С легким паром!». реж. Эльдар Рязанов. 1975. СССР На морозе

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Как рассказали синоптики, ситуацию определит тыл уходящего циклона, поступят «более холодные воздушные массы, из-за чего температурный фон окажется немного ниже многолетней нормы».

В Москве будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Столюики термометров опустятся до шести градусов мороза, в Подмосковье — до 11 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.