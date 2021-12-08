Каргасокский район, Томская область, , 09:34 — REGNUM На территории Томской области с начала 2021 года ликвидировано 179 свалок. В результате очищена территория общей площадью в 32 гектара, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Свалка Onf.ru

Крупнейшие свалки были обнаружены в Каргасокском (5 свалок на площади 86 тыс. кв. метров) и Томском района (2 свалки на площади 10 тыс. кв. метров). Всего было вывезено более 20,5 тыс. тонн мусора.

По словам начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Максима Кривова, при выявлении свалок в этом году использовали новинку — метод онлайн-картографирования.

«Благодаря этому, в 2021 году свалок обнаружено больше, чем в 2020-м, когда их регистрировали, в основном, на рейдах и по информации от жителей», — отметил чиновник.

Читайте также: В Норильске расследуют дело о загрязнении почвы на 270 млн рублей