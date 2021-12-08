Мадрид, , 09:31 — REGNUM Кампания по вакцинации детей от COVID-19 в Испании начнется 15 декабря с детей в возрасте от 5 до 11 лет, которые получат первую дозу вакцины компании Pfizer в школах, центрах вакцинации и больницах, в зависимости от населенного пункта, а затем вторую дозу с интервалом в восемь недель. Об этом пишет агентство EFE.

Вакцина Pfizer U.S. Secretary of Defense

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

Комиссия общественного здравоохранения и автономные сообщества Испании накануне одобрили вакцинацию более чем 3,2 млн детей этой возрастной группы, которая в настоящее время имеет самый высокий уровень заболеваемости — более 400 случаев на 100 000 жителей.

Соответствующее решение было принято, чтобы «уменьшить нагрузку болезни в этой возрастной группе и передачу в семьях, в школах и в обществе».