Москва, , 09:28 — REGNUM Салат оливье на праздничном столе в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год обошелся жителям России на 20,8% дороже, чем в 2020 году. Такие цифры привел «Руспродсоюз».

Салат Оливье Иван Шилов © ИА REGNUM

Для приготовления порции оливье на семью из четырёх человек жители России потратил 377,3 руб. против 312,37 руб. годом ранее.

Десяток яиц подорожал с 65,75 руб./кг до 79,7 руб./кг, варёная колбаса — с 403,7 руб./кг до 438,2 руб./кг, майонез — с 189 руб./кг до 241,9 руб./кг, горошек стал стоить 80 руб. за банку.

Цена картофеля за год выросла в цене с 26,1 руб./кг до 44,5 руб./ кг, морковь за год подорожала с 32,1 руб./кг до 45,4 руб./ кг, лук — с 25 руб./кг до 31,8 руб./кг, огурцы — с 100,4 руб. до 127, 6 руб.

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