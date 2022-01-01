Москва, 1 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Салат оливье на праздничном столе в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год обошелся жителям России на 20,8% дороже, чем в 2020 году. Такие цифры привел «Руспродсоюз».

Иван Шилов ИА REGNUM Салат Оливье

Для приготовления порции оливье на семью из четырёх человек жители России потратил 377,3 руб. против 312,37 руб. годом ранее.

Десяток яиц подорожал с 65,75 руб./кг до 79,7 руб./кг, варёная колбаса — с 403,7 руб./кг до 438,2 руб./кг, майонез — с 189 руб./кг до 241,9 руб./кг, горошек стал стоить 80 руб. за банку.

Цена картофеля за год выросла в цене с 26,1 руб./кг до 44,5 руб./ кг, морковь за год подорожала с 32,1 руб./кг до 45,4 руб./ кг, лук — с 25 руб./кг до 31,8 руб./кг, огурцы — с 100,4 руб. до 127, 6 руб.

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