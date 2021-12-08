Ташкент, , 09:30 — REGNUM В Узбекистане делаются «важные шаги» для обеспечения свободы слова и совести, формирования средств массовой информации, выражающих общественное мнение, в качестве «четвертой власти». Об этом 8 декабря заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в своем обращении по случаю Дня конституции.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Представителям разных наций и религиозных конфессий создаются необходимые условия и возможности для развития своего языка, традиций и обычаев», — заявил Мирзиёев.

При этом он подчеркнул, что «нам предстоит еще многое сделать в целях полного претворения в жизнь норм нашей конституции, более эффективного обеспечения верховенства закона и справедливости в обществе, прав и интересов человека, его чести и достоинства».

"Для реализации стоящих перед нами задач мы последовательно продолжим широкомасштабные реформы в рамках осуществления Стратегии развития Нового Узбекистана», — сказал президент.

День конституции отмечается в Узбекистане 8 декабря.